В ООН допустили выход ситуации в Боливии из-под контроля

Ситуация в Боливии может выйти из-под контроля, применение армией и полицией силы при разгоне демонстраций может «раззадорить» протестующих. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с сообщениями о гибели в пятницу в Боливии пяти протестующих.

По ее словам, в ООН есть сообщения о гибели как минимум 17 человек в ходе протестов. 14 погибли за последние шесть дней, отметила она. «В то время как более ранние смерти были главным образом результатом насильственных столкновений между самими протестующими, самые последние, как представляется, являются результатом ненужного или несоразмерного применения силы полицией и армией», — цитирует заявление Бачелет в субботу, 16 ноября, «РИА Новости».

Если власти Боливии не смогут справиться с ситуацией с учетом всех международных норм, то ситуация в стране может выйти из-под контроля. Дипломат подчеркнула, что в стране произошел раскол и люди с обеих сторон «крайне озлоблены». Возможные репрессии со стороны властей «только подогреют эту злость», заключила Бачелет.

Также массовые аресты людей в Боливии могут спровоцировать новые конфликты и столкновения, добавила она.

Накануне в Боливии полиция и армия пресекли протестную акцию сторонников экс-президента Эво Моралеса из-за наличия оружия у демонстрантов. В результате действий силовиков, направленных на восстановление общественного порядка, арестовано несколько десятков граждан, у которых изъяли оружие.

10 ноября на фоне многочисленных беспорядков президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти, а затем отбыл в Мексику. 13 ноября полномочия президента Боливии временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес (iz.ru)