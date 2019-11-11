В Омане заявили, что ОПЕК+ может сохранить квоты по сокращению добычи до конца 2020 года

Страны ОПЕК+, которые соберутся на встречу 5-6 декабря в Вене для обсуждения уровней добычи нефти после марта 2020 года, скорее всего, сохранят действующие условия соглашения о сокращении добычи. Об этом журналистам сказал министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC.

«Я думаю, что на протяжении следующего года мы должны сохранить те же условия, что работали в этом году», — сказал он.

Министр также отметил, что четкой повестки декабрьской встречи пока нет, так как «она обычно только начинает формироваться за четыре недели до заседания».

Страны ОПЕК+ (24 страны — экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК».(ТАСС)