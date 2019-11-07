В октябре у 19 желающих вступить в брак обнаружен СПИД

В Азербайджане за 10 месяцев этого года 116263 человека прошли медобследование для вступления в брак.

Об этом Report сообщила директор Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии Зохра Алимирзаева.

По ее словам, из них 3018 являются носителями талассемии, у 251 обнаружен сифилис, 126 – СПИД, у 39 пар обе стороны были носителями талассемии.

«В октябре было обследовано 12645 человек. 365 обследованных являются носителями талассемии, у 39 обнаружен сифилис, 19 – СПИД, у пяти пар оба являются носителями талассемии», — сообщила директор института.

| 2019-11-07T13:07:20+00:00 7 ноября 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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