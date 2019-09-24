В октябре президенты Азербайджана и России встретятся в Сочи

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин проведут встречу в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

«Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана  Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая», — сказал Д.Песков.

Он добавил, что президент России проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.

XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года — «Заря Востока и мировое политическое устройство».

| 2019-09-24T15:20:37+00:00 24 сентября 2019, 15:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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