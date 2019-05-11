В октябре Илон Маск предстанет перед судом

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск 22 октября предстанет перед судом по обвинению в распространении порочащих сведений о британском дайвере Верноне Ансворте, участвовавшем в операции по вызволению детей из затопленной пещеры в Таиланде в июле 2018 года, сообщает Русская Служба DW.

Соответствующее решение принял в пятницу, 10 мая, федеральный судья в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Миллиардер пытался убедить судебную инстанцию отклонить иск, однако не преуспел в этом.

Руководитель фирмы Tesla в своей записи в Twitter от 15 июля минувшего года назвал Ансворта «педофилом», после того как последний в интервью CNN отклонил попытки Илона Маска подключиться к операции по спасению подростков и охарактеризовал действия американского предпринимателя как «пиар-ход».

Британец также в пренебрежительном тоне отозвался о мини-субмарине, призванной, по задумке Маска, помочь в вызволении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг.