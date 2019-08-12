В окрестностях Афин вспыхнул лесной пожар

«Сегодня в 03.18 в Пеании в Аттике, у подножия Имиттоса, вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов», — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

Немедленно направлены полицейские для того, чтобы в целях профилактики эвакуировать жилые районы и помочь жителям. После сообщения о пожаре министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис находится в Едином координационном центре по операциям пожарной охраны. На месте происшествия находится генеральный секретарь гражданской защиты Никос Хардалиас, говорится в сообщении С рассветом на борьбу с огнём будут направлены все имеющиеся воздушные средства пожаротушения, сообщила служба гражданской защиты.