В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо (ВИДЕО)

Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
«Поисковая и спасательная операции продолжаются…, все еще неизвестно точное число пропавших без вести, две подтвержденные жертвы», — сообщил представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор.

По данным СМИ, стихия бушевала вечером в субботу. В результате торнадо были повреждены несколько зданий, включая местный отель.
| 2019-05-26T12:20:00+00:00 26 мая 2019, 13:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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