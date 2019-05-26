В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо (ВИДЕО)

Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
«Поисковая и спасательная операции продолжаются…, все еще неизвестно точное число пропавших без вести, две подтвержденные жертвы», — сообщил представитель экстренной службы округа Канейдиан Эндрю Скидмор.
I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk
— Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) 26 мая 2019 г.
По данным СМИ, стихия бушевала вечером в субботу. В результате торнадо были повреждены несколько зданий, включая местный отель.