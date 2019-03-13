В Огузе скончался четырехмесячный ребенок

В Огузе скончался четырехмесячный ребенок.

Как передает oxu.az, вчера в Центральную больницу Огузского района доставили девочку в тяжелом состоянии.

У нее было диагностировано кровоизлияние в мозг. Несмотря на усилия врачей, малышку не удалось вывести из состояния комы. После этого ее отправили на карете скорой помощи в Шекинскую детскую больницу.

Там сообщили, что девочку доставили к ним уже мертвой:

«Ребенок, не выходивший из состояния комы, скончался в машине скорой помощи».

Сотрудники Шекинского РУП и районной прокуратуры провели осмотр места происшествия, было проведено внутреннее и внешнее исследования трупа ребенка, назначены соответствующие экспертизы.

По факту продолжается расследование.