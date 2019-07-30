В офисе президента Украины считают, что Кличко потерял нити управления в Киеве

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и председатель Киевского городского совета Виталий Кличко в настоящее время потерял контроль над столицей, но его повторное назначение на должность мэра не исключено. Об этом заявил во вторник руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что, согласно действующему законодательству, главы всех администраций должны быть уволены. При этом те, которые себя зарекомендовали ответственными работниками, могут быть заново назначены, отметил Богдан и сообщил о наличии нескольких кандидатур на должность главы КГГА. «Однако это политическое решение, и это политическая ответственность президента», — сказал он.

По словам Богдана, он дважды уже встречался с Кличко. «На этих встречах я ему говорил, что он тоже является одним из претендентов, поскольку он известная личность. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен», — сказал руководитель офиса президента.