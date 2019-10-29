В одном из бакинских вузов открылся Центр инклюзивного образования

В рамках проекта “Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемого Общественным объединением «Региональное развитие» при финансовой поддержке Евросоюза, в Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе мероприятия было отмечено, что проект «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемый по заказу министерства образования и при поддержке Евросоюза, является одним из важных проектов для развития национальной модели образования в стране, повышения знаний и навыков учителей, развитию инклюзивного общества.