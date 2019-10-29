В одном из бакинских вузов открылся Центр инклюзивного образования

В рамках проекта “Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемого Общественным объединением «Региональное развитие» при финансовой поддержке Евросоюза, в Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялось открытие Центра инклюзивного образования.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе мероприятия было отмечено, что проект «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», осуществляемый по заказу министерства образования и при поддержке Евросоюза, является одним из важных проектов для развития национальной модели образования в стране, повышения знаний и навыков учителей, развитию инклюзивного общества.

| 2019-10-29T15:17:08+00:00 29 октября 2019, 16:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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