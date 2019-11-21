В общежитии БГУ от отравления умерла студентка

В общежитии № 2 Бакинского государственного университета (БГУ) произошел инцидент с отравлением.

Как сообщает Report, прибывшая по адресу улица Метбуат, 36 бригада врачей обнаружила в комнате трех студенток без сознания, у которых изо рта проступала кровь.

Предположительно, девушки отравились. Одна из них умерла, двое были доставлены в Клинический медицинский центр № 1 в критическом состоянии. Состояние девушек в возрасте от 20 до 22 лет остается критическим.

В министерстве здравоохранения подтвердили информацию Report, отметив, что лечение двух девушек продолжается.

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев посетил в Клиническом медицинском центре №1 отравившихся во 2-м общежитии вуза студенток.