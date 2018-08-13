В ОБСЕ призвали расследовать нападения на журналистов в Бухаресте

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о нападении на сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF и румынского портала HotNews.ro во время протестов в столице Румынии в пятницу вечером. Соответствующую запись Дезир разместил в своем Twitter в понедельник.

«Насилие в отношении журналистов HotNews.ro и ORF во время недавних протестов в Бухаресте в Румынии вызывает большую обеспокоенность. Безопасность журналистов должна обеспечиваться в ходе массовых протестов. Я призываю власти оперативно расследовать инциденты», — написал он, сообщает tass.ru.

Представитель ОБСЕ не уточнил, с чьей стороны производились насильственные действия в отношении сотрудников СМИ. Между тем, согласно информации HotNews.ro, их сотрудник подвергся избиению со стороны жандармов во время разгона демонстрации в Бухаресте. В свою очередь, телеканал ORF разместил на своем сайте запись репортажа, на которой видно, как молодые люди за спиной репортера активно провоцировали стоявших в стороне правоохранителей и в тот момент, когда жандармы начали стрелять в их сторону газовыми шашками, журналистам пришлось отбежать в сторону, где их задержали бойцы спецотряда. Как утверждают австрийцы, в их отношении применялась грубая физическая сила.

Акции протеста проходят в Бухаресте на площади Виктории перед зданием кабинета министров с пятницы. 10 августа там была проведена акция под лозунгом «Диаспора дома!», инициаторами которой были румыны, живущие и работающие за рубежом. К ним присоединились многочисленные соотечественники, оставшиеся в стране.

В тот день после неоднократных столкновений между жандармами и манифестантами площадь была очищена силами правопорядка при помощи гранат со слезоточивым газом и водомета. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов. После этой демонстрации в стране развернулась горячая полемика о правомочности действий жандармов.

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