В ОБСЕ призвали осудить атаку на синагогу в США

Руководитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала мировых лидеров осудить недавнюю атаку на синагогу в Калифорнии.

«Мои мысли с близкими жертв и выжившими в стрельбе. Я призываю политических лидеров решительно осудить антисемитизм и другие формы нетерпимости», — написала Гисладоттир в  Twitter.

Стрельба произошлов американском городе Повэй вечером 27 апреля. Нападавший был в бронежилете и шлеме. В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По данным СМИ, за несколько часов до нападения на популярном у радикалов и экстремистов сайте появилось письмо с антисемитскими высказываниями от имени подозреваемого.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил  (aсоболезнования в связи с трагедией (aif.ru)

| 2019-04-29T00:42:18+00:00 29 апреля 2019, 03:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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