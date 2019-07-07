В ОБСЕ обвинили Россию в «злоупотреблениях» Интерполом

Поправкой парламентариев США, а также нескольких представителей из Литвы, Швеции и Грузии в текст документа вносится новый пункт, где осуждаются «продолжающиеся политически мотивированные злоупотребления со стороны некоторых государств-участников, в частности Российской Федерации, базами данных и механизмами Интерпола, включая «красные уведомления» и циркуляры, в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ».