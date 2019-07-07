В ОБСЕ обвинили Россию в «злоупотреблениях» Интерполом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в итоговый текст своей резолюции поправку, которой осуждает «политически мотивированные злоупотребления» России базами данных и механизмами Интерпола «в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ».
Ранее сообщалось, что комитет поддержал резолюцию о мерах защиты журналистов, блогеров и активистов, убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, вопросам ЛГБТ в Чечне.
Поправкой парламентариев США, а также нескольких представителей из Литвы, Швеции и Грузии в текст документа вносится новый пункт, где осуждаются «продолжающиеся политически мотивированные злоупотребления со стороны некоторых государств-участников, в частности Российской Федерации, базами данных и механизмами Интерпола, включая «красные уведомления» и циркуляры, в целях притеснения политических противников, журналистов, представителей гражданского общества и предпринимателей за пределами своих границ».
Обосновывая актуальность поправки, ее авторы ссылались на прецедент с Браудером.