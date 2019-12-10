В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», это следует из опубликованного документа.
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.
Документ предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами.
| 2019-12-10T10:42:49+00:00 10 декабря 2019, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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