В оборонный бюджет США заложили санкции против «Северного потока – 2»

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», это следует из опубликованного документа.
Ранее стало известно, что комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Для вступления в силу документ должен подписать президент США.
Документ предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами.