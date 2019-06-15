В ОАЭ расследуют атаки на танкеры в Оманском заливе

ОАЭ пока не располагают достаточными доказательствами причастности какого-либо государства к атакам на нефтяные танкеры вблизи порта Фуджейра в Оманском заливе, заявил телеканалу «Аль-Арабия» министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян, сообщает РИА Новости.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.