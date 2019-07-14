В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора

Федеральное агентство по атомной энергии ОАЭ выдало лицензии операторов ядерного реактора первым пятнадцати эмиратским гражданам, прошедшим соответствующую подготовку, сообщает в субботу эмиратское издание Arabian Business.
Согласно изданию, это было одним из ключевых требований для выдачи лицензии на эксплуатацию АЭС в Бараке, которая станет первой в ОАЭ и во всем арабском мире. Строительство первого энергоблока АЭС в настоящее время завершено, ведутся работы по пусконаладке, сообщает ria.ru.
Пятнадцать эмиратских граждан состояли в первой группе, которая прошла трехлетнюю программу подготовки, разработанную оператором строящейся АЭС компанией Nawah Energy.
| 2019-07-14T01:30:26+00:00 14 июля 2019, 07:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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