В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос

«Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь», — сказал аль-Марри с места приземления корабля «Союз МС-12» с первым эмиратским космонавтом на борту.