В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае не исключает возможности появления на МКС женщины-космонавта из ОАЭ, заявил в эфире Дубайского телевидения глава программы подготовки эмиратских космонавтов Салем аль-Марри.
«Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь», — сказал аль-Марри с места приземления корабля «Союз МС-12» с первым эмиратским космонавтом на борту.
Хазза аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.(РИА Новости)
| 2019-10-03T21:08:35+00:00 3 октября 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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