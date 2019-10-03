В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае не исключает возможности появления на МКС женщины-космонавта из ОАЭ, заявил в эфире Дубайского телевидения глава программы подготовки эмиратских космонавтов Салем аль-Марри.
«Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь», — сказал аль-Марри с места приземления корабля «Союз МС-12» с первым эмиратским космонавтом на борту.
Хазза аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.(РИА Новости)