В ОАЭ назвали инцидент с танкерами у Фуджейры атакой на морское судоходство

Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заед Аль Нахаян на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом в Абу-Даби назвал инцидент с майской атакой на нефтяные танкеры в эмирате Фуджейра нападением на мировое морское судоходство и инцидентом, который спровоцировал напряженность в регионе.
«Это нападение не только на ОАЭ, но и на государства, под флагами которых находились суда, и на безопасность морского судоходства… Это нападение спровоцировало обеспокоенность и усилило напряженность в регионе», — сказал глава эмиратского МИД, чье заявление приводит официальное информагентство WAM.
Он также приветствовал любые усилия международных партнеров в расследовании обстоятельств инцидента.
Эмиратское, норвежское и два саудовских танкера 12 мая пострадали в результате нападения в Оманском заливе в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. Инцидент обошелся без жертв и разлива топлива в море. Арабские СМИ сообщали, что в расследовании происшествия примут участие, помимо ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Норвегия и Франция. Ранее иранский МИД сообщил, что Тегеран отвергает обвинения в свой адрес со стороны США, заявивших, что Иран может стоять за атаками на нефтяные танкеры в ОАЭ.(РИА Новости)