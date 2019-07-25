В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ в соцсетях

Апелляционный суд Абу-Даби приговорил гражданина Филиппин к десяти годам тюрьмы за пропаганду террористической группировки «Исламское государство» в социальных сетях. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в четверг эмиратское издание The National.
Осужденный был признан виновным в присоединении к ИГ и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды — пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ и призывал к сбору средств в пользу группировки.
Также осужденный приговорен к штрафу в 2 миллиона дирхамов ОАЭ (545 тысяч долларов США). После отбытия приговора он будет депортирован.