В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ в соцсетях

Апелляционный суд Абу-Даби приговорил гражданина Филиппин к десяти годам тюрьмы за пропаганду террористической группировки «Исламское государство» в социальных сетях. Как передает РИА Новости, об этом сообщает в четверг эмиратское издание The National.
Осужденный был признан виновным в присоединении к ИГ и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды — пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ и призывал к сбору средств в пользу группировки.
Также осужденный приговорен к штрафу в 2 миллиона дирхамов ОАЭ (545 тысяч долларов США). После отбытия приговора он будет депортирован.
| 2019-07-25T08:01:03+00:00 25 июля 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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