В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ в соцсетях

Осужденный был признан виновным в присоединении к ИГ и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды — пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ и призывал к сбору средств в пользу группировки.