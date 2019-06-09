В Нью-Йорке вручат главную американскую театральную премию «Тони»

Сегодня в нью-йоркском «Радио Сити Холле» пройдет церемония вручения театральной премии «Тони-2019». Ведущим будет известный английский комик Джеймс Корден, передает РИА Новости.

В разных номинациях представлены Джефф Дэниелс («Убить пересмешника»), Адам Драйвер («Сожги это»), Брайан Кранстон («Сеть»), Аннетт Бенинг («Все мои сыновья»), Лори Меткалф («Хиллари и Клинтон»), Рут Уилсон («Король Лир) и многие другие звезды.

Среди претендентов на «Тони» за лучший спектакль к удивлению американских театральных критиков не оказалось главных премьер сезона: «Убить пересмешника» по роману Харпер Ли, который адаптировал для сцены Аарон Соркин и «Сеть» (Network) по знаменитому фильму 1976 года. Среди мьюзиклов фаворитом считается Hadestown, основанный на греческих мифах. У него 14 номинаций.

Решают, кто победит в 27 номинациях, около 700 журналистов. Премия была основана в 1947 году и считается театральным эквивалентом кинематографического «Оскара», музыкальной «Грэмми» и телевизионной «Эмми».