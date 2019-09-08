В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык» — Фото

 Житель штата Техас повредил бронзовую статую «Атакующего быка» на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке. Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал ABC.

42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.

| 2019-09-08T09:18:53+00:00 8 сентября 2019, 12:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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