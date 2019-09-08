В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующий бык» — Фото

42-летний Тевон Варлак из Далласа был задержан в субботу по обвинению в акте вандализма в отношении одного из символов Нью-Йорка. По данным городской полиции, мужчина ударил статую металлическим объектом, повредив правый рог быка.

Скульптура «Атакующий бык», также известная как «Бык с Уолл-стрит», была создана в 1989 году скульптором итальянского происхождения Артуро Ди Модика. Бронзовый зверь расположен в южной части Манхэттена и является популярной туристической достопримечательностью.