В Нью-Йорке более 40 тысяч человек остались без электричества

Пресс-служба энергетической компании Con Edison сообщила, что по меньшей мере 43 тысячи жителей Нью-Йорка остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии, передает TACC.

Согласно имеющейся информации, блэкаут затронул в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена. По предварительным данным, причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.

Ранее сообщалось, что cбой в энергосистемах привел к масштабному отключению электричества в Аргентине и Уругвае. В Twitter Национальной электроэнергетической компании говорилось, что причиной блэкаута стали неисправности в аргентинской системе (aif.ru).

| 2019-07-14T10:07:21+00:00 14 июля 2019, 10:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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