В Нью-Йорке более 40 тысяч человек остались без электричества

Пресс-служба энергетической компании Con Edison сообщила, что по меньшей мере 43 тысячи жителей Нью-Йорка остались без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии, передает TACC.

Согласно имеющейся информации, блэкаут затронул в основном центральную и верхнюю западную части Манхэттена. По предварительным данным, причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.

Отмечается, что на нескольких перекрестках вышли из строя светофоры, поезда по некоторым линиям нью-йоркской подземки ходят с перебоями.

Ранее сообщалось, что cбой в энергосистемах привел к масштабному отключению электричества в Аргентине и Уругвае. В Twitter Национальной электроэнергетической компании говорилось, что причиной блэкаута стали неисправности в аргентинской системе (aif.ru).