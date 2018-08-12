В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус перевернулся на трассе в американском Нью-Джерси, в результате происшествия в больницы были доставлены около 40 человек, сообщила местная полиция.

По ее данным, инцидент произошел в округе Мидлсекс на севере штата.

«Предварительно 42 пассажира, дети и взрослые, доставлены в районные больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Данных о серьезных травмах и жертвах нет», — сообщили правоохранители в своем официальном Twitter.

Барака отправился в одну из больниц, чтобы встретиться с потерпевшими. По его подсчетам, были госпитализированы 36 человек, в числе которых 17 детей.

 

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| 2018-08-12T09:05:10+00:00 12 августа 2018, 10:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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