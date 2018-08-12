В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус перевернулся на трассе в американском Нью-Джерси, в результате происшествия в больницы были доставлены около 40 человек, сообщила местная полиция.

По ее данным, инцидент произошел в округе Мидлсекс на севере штата.

«Предварительно 42 пассажира, дети и взрослые, доставлены в районные больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Данных о серьезных травмах и жертвах нет», — сообщили правоохранители в своем официальном Twitter.

Как уточняет телеканал CBS New York , на борту автобуса были семьи, возвращающиеся с пикника из Милстона в Ньюарк. По его данным, изначально местные власти предполагали, что в ДТП участвовал еще один автомобиль, который скрылся с места происшествия. Однако мэр Ньюарка Рас Барака заявил, что пока рано делать выводы, расследование все еще продолжается.

Барака отправился в одну из больниц, чтобы встретиться с потерпевшими. По его подсчетам, были госпитализированы 36 человек, в числе которых 17 детей.

22 просмотров