В Нью-Джерси школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус перевернулся на трассе в американском Нью-Джерси, в результате происшествия в больницы были доставлены около 40 человек, сообщила местная полиция.
По ее данным, инцидент произошел в округе Мидлсекс на севере штата.
«Предварительно 42 пассажира, дети и взрослые, доставлены в районные больницы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Данных о серьезных травмах и жертвах нет», — сообщили правоохранители в своем официальном Twitter.
Барака отправился в одну из больниц, чтобы встретиться с потерпевшими. По его подсчетам, были госпитализированы 36 человек, в числе которых 17 детей.
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