В нынешних условиях не может быть и речи о сотрудничестве РФ и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в нынешних условиях никакого нормального сотрудничества» России и НАТО быть не может, сообщает РИА Новости.

«Фундаментальная проблема в наших отношениях с НАТО, что НАТО возвращается в отношениях с нашей страной к политике сдержанности. В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может, потому что сотрудничать можно только, когда государства не рассматривают друг друга как противников и исходят из того, что существует объективная общая сфера интересов, где сложение усилий будет объективно улучшать безопасность», — заявил Грушко журналистам в Минске.

По словам замглавы МИД, именно эти принципы были заложены в работу совета Россия-НАТО, который и был создан для того, чтобы стороны вместе «обозревали горизонт безопасности» и выявляли риски. При этом Грушко напомнил, что РФ и НАТО достигли определенных успехов в борьбе с терроризмом, наркотрафиком.

«Сегодня практически сотрудничество прекращено по инициативе НАТО, и НАТО перешла на схему сдерживания России», — заявил Грушко.

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