В Нур-Султане пройдет заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию

Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в Нур-Султане, все стороны подтвердили свое участие, передает РИА Новости со ссылкой на руководителья пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в городе Нур-Султан. Все стороны подтвердили свое участие», — сообщил Смадияров.

Напомним, первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря прошло в Баку.