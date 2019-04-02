В Нур-Султане пройдет заседание рабочей группы высокого уровня по Каспию

Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в Нур-Султане, все стороны подтвердили свое участие, передает РИА Новости со ссылкой на руководителья пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Второе заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится 16-17 апреля в городе Нур-Султан. Все стороны подтвердили свое участие», — сообщил Смадияров.

Напомним, первое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря прошло в Баку.

| 2019-04-02T10:16:08+00:00 2 апреля 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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