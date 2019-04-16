В Нур-Султане обсудят сирийский вопрос

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Нур-Султане 25-26 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана, распространенном во вторник, передает ТАСС.

«25-26 апреля 2019 года в Нур-Султане в рамках астанинского процесса пройдет 12-я международная встреча высокого уровня по Сирии», — отмечается в сообщении.

По аналогии с предыдущими раундами межсирийских переговоров в предстоящей встрече «примут участие делегации государств-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства и оппозиционных вооруженных групп в Сирии, а также ООН и Иордании — в качестве наблюдателей».