В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Очередной раунд переговоров в астанинском формате по Сирии стартовал в столице Казахстана, передает РИА Новости.

В четверг в отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трехсторонние закрытые встречи участников – делегаций России, Турции и Ирана (стран-гарантов астанинского процесса), а также представителей официального Дамаска, сирийской оппозиции и спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена, для которого астанинские переговоры по Сирии – первые с момента назначения на должность.