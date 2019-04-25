В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Очередной раунд переговоров в астанинском формате по Сирии стартовал в столице Казахстана, передает РИА Новости.
В четверг в отеле Ritz Carlton проходят двусторонние и трехсторонние закрытые встречи участников – делегаций России, Турции и Ирана (стран-гарантов астанинского процесса), а также представителей официального Дамаска, сирийской оппозиции и спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена, для которого астанинские переговоры по Сирии – первые с момента назначения на должность.
Новый раунд начался со встречи российской и иранской делегаций, которые возглавляют спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и соответственно помощник главы МИД Ирана Али Аскар Хаджи, который сменил прежнего иранского переговорщика – Хосейна Джабери Ансари.
Лаврентьев в начале встречи приветствовал делегацию из Ирана, заявив, что рассчитывает на открытый и доверительный диалог с новым главой иранской команды по сирийскому урегулированию.
«Планируем обсудить широкий круг вопросов, согласовать позицию двух делегаций перед трехсторонней встречей с нашими турецкими партнерами. Мы очень большое внимание уделяем работе с нашими сирийскими друзьями, с делегацией, которую возглавляет господин (Башар) Джаафари», — сказал Лаврентьев.