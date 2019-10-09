В Нур-Султане начались переговоры глав МИД РФ и Казахстана

Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане. Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров министры сверят подходы к основным вопросам международной и региональной повесток дня, рассмотрят процесс взаимодействия в организациях с участием России и Казахстана. В центре внимания будут тема региональной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков и другие вопросы.