В Нур-Султане начались переговоры глав МИД РФ и Казахстана

Переговоры глав МИД РФ и Казахстана Сергея Лаврова и Мухтара Тлеуберди начались в среду в казахстанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане. Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров министры сверят подходы к основным вопросам международной и региональной повесток дня, рассмотрят процесс взаимодействия в организациях с участием России и Казахстана. В центре внимания будут тема региональной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков и другие вопросы.
После переговоров с главой МИД в программе Лаврова запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
| 2019-10-09T09:28:47+00:00 9 октября 2019, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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