В Нур-Султане начались переговоры глав МИД РФ и Казахстана

Переговоры глав МИД РФ и Казахстана Сергея Лаврова и Мухтара Тлеуберди начались в среду в казахстанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Лавров находится с официальным визитом в Нур-Султане. Как ранее сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров министры сверят подходы к основным вопросам международной и региональной повесток дня, рассмотрят процесс взаимодействия в организациях с участием России и Казахстана. В центре внимания будут тема региональной безопасности, сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным распространением наркотиков и другие вопросы.
После переговоров с главой МИД в программе Лаврова запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.