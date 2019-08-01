В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

Все делегации прибыли на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в Нур-Султане, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.(РИА Новости)