В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

Все делегации прибыли на переговоры по Сирии, которые запланированы на 1-2 августа в Нур-Султане, сообщила в четверг пресс-служба МИД Казахстана.
«Все делегации прибыли», — говорится в сообщении.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.(РИА Новости)
| 2019-08-01T08:36:41+00:00 1 августа 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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