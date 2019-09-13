В ноябре пройдет творческий вечер Максима Галкина

В Центре Гейдара Алиева 15 ноября состоится творческий вечер известного юмориста России, телеведущего, шоумена и певца Максима Галкина, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Телеведущий выступит перед зрителями с шоу «stand up».

В программе, которая продлится до двух часов, Максим Галкин подарит любителям искусства полные смеха мгновения, и исполнит песни.

Программы, представленные Максимом Галкиным, объединяют в себе пародии, песни, юмористические и концертные номера из известных телевизионных шоу. Телеведущий чувствует аудиторию, и общается со зрителями на протяжении всего шоу.