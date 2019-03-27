В ноябре Грузия возглавит Совет Европы

В ноябре текущего года Грузия станет страной-председателем Совета Европы.

Как передаёт Report, об этом сообщила журналистам первый вице-спикер грузинского парламента Тамар Чугошвили.

Как отметила Чугошвили, в этом году исполняется 20 лет, как Грузия является полноправным членом Совета Европы.

«Это важная дата для нас. В Совет Европы входят 48 государств, и каждое из них по очереди возглавляет Совет Европы. Президентство Грузии начнется в ноябре. Мы хотим использовать эту возможность в интересах страны», — сказала Чугошвили.

По заявлению первого вице-спикера грузинского парламента, в период своего председательства в Совете Европы Грузия усилит работу по деоккупации грузинских территорий.

«Проблема номер один в нашем случае — это правовое положение наших граждан на оккупированных территориях и территориальная целостность страны. Нашим приоритетом не будут только негативные темы. Мы хотим лучше познакомить Европу с нашими достижениями и реформами, которые имеет страна», — подчеркнула Чугошвили.

По информации Чугошвили, 10 апреля премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит Парламентскую ассамблею Совета Европы в Страсбурге, где наряду с двусторонними и многосторонними встречами высокого ранга также состоятся политические дебаты.

Отметим, что с ноября прошлого года до ноября 2019 года в Совете Европы председательствует Финляндия.