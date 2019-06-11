В новых поездах бакинского метро каждый из вагонов имеет отдельный двигатель

Два новых поезда, купленных ЗАО «Бакинский метрополитен» у российского завода «Метровагонмаш», имеют ряд преимуществ.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, каждый из пяти вагонов состава имеет отдельный двигатель: «Обычно в поездах метро два двигателя, которые установлены на локомотивах. Но из-за сложного рельефа путей метро по нашему заказу двигатели установлены в каждом вагоне».

Б.Мамедов отметил, что в новых поездах особое внимание уделено системе кондиционирования: «Согласно нашим требованиям, кондиционеры в вагоне поддерживают определенный микроклимат. Это позволяет использовать их в постоянном режиме. Кондиционеры будут автоматически регулировать воздух в вагонах».