В новом учебном году в Азербайджане образование получат 1 525 016 учащихся

По прогнозам на начало 2019-2020 учебного года, в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в новом учебном году будут обучаться, в целом, 1 525 016 учащихся.

Об этом сообщила главный консультант по сектору связи с общественностью отдела информации Минобразования Биллура Гаджизаде.

По прогнозам, в I классе общеобразовательных школ будут учиться 164 234 детей, в IX классе — 122 043 школьников, а в XI классе — 82 782 учащихся.

В настоящее время в республике функционируют 322 начальные школы, 3 307 полных средних школ, 795 общих средних школ, 16 — средних специальных школ и 7 очно-заочных (вечерних) школ, в том числе 59 школ-лицеев, 49 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий интернатного типа с интегрированным обучением.(report )