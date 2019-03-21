В Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое оружие

«Кабинет сошелся на необходимости изменить законодательство на встрече в понедельник, через 72 часа после ужасающего теракта в Крайстчерче», — приводятся в пресс-релизе слова премьер-министра Джасинды Ардер.

Запрет распространится на комплектующие, а также на магазины для патронов повышенной емкости.

По словам министра полиции страны Стюарта Нэша, вероятно, будут сделаны некоторые исключения для полиции и сил безопасности. Кроме того, будет рассмотрена возможность использования такого оружия в рамках крупных спортивных соревнований.(РИА Новости)