В Новой Зеландии почтили память жертв стрельбы в мечетях

Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память жертв терактов в двух мечетях страны, совершенных ровно неделю назад, сообщает национальный телеканал 1 News.
В прошлую пятницу в парке города Крайстчерч напротив мечети, где неделю назад собралась стрельба, собрались тысячи человек, в том числе лидеры мусульманской общины, премьер-министр Джасинда Ардерн и около 30 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств.
Начало церемонии в 13.30 (03.30 мск) было также приурочено к призыву на пятничную мусульманскую молитву, которую в этот день попросили соблюдать всех новозеландцев.(РИА Новости)