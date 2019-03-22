В Новой Зеландии почтили память жертв стрельбы в мечетях

Жители Новой Зеландии двумя минутами молчания почтили память жертв терактов в двух мечетях страны, совершенных ровно неделю назад, сообщает национальный телеканал 1 News.
В прошлую пятницу в парке города Крайстчерч напротив мечети, где неделю назад собралась стрельба, собрались тысячи человек, в том числе лидеры мусульманской общины, премьер-министр Джасинда Ардерн и около 30 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств.
Начало церемонии в 13.30 (03.30 мск) было также приурочено к призыву на пятничную мусульманскую молитву, которую в этот день попросили соблюдать всех новозеландцев.(РИА Новости)
| 2019-03-22T07:13:13+00:00 22 марта 2019, 11:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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