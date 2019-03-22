В Новой Зеландии почтили память жертв стрельбы в мечетях

В прошлую пятницу в парке города Крайстчерч напротив мечети, где неделю назад собралась стрельба, собрались тысячи человек, в том числе лидеры мусульманской общины, премьер-министр Джасинда Ардерн и около 30 высокопоставленных официальных лиц из иностранных государств.