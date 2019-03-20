В Новой Зеландии обеспокоены использованием турецким лидером теракта в политических целях

Шокирующие кадры с вооружённым мужчиной, открывшим стрельбу по людям, которые молились в мечети новозеландского города Крайстчерч, были повсеместно удалены соцсетями и раскритикованы общественностью по всему миру.

У стрелявшего на голове был шлем с камерой GoPro, через которую он вел прямую трансляцию в Facebook. На видео показано, как убийца заходит в мечеть в городе Крайстчерч и открывает огонь. Вскоре после происшедшего соцсети под давлением общественности удалили эти видеокадры из общего доступа.

Facebook заявила, что в первые 24 часа после происшествия удалила около полутора миллионов видеороликов с записью нападения. При этом речь идет не только о полной версии видеозаписи, но и о ее отдельных фрагментах — в том числе тех, в которых нет шокирующих кадров.

Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не увидел ничего зазорного в том, чтобы крутить страшное видео на своих встречах с избирателями перед муниципальными выборами, которые пройдут в Турции 31 марта.

Во время выступления Эрдогана на митинге своих сторонников в городе Текирдаг, на огромном экране появились кадры с массовым убийством в мечети.

После этого Эрдоган сказал: «Все мировые лидеры и организации, начиная с ООН, рассматривают это как нападение на ислам и мусульман. Но они не говорят: «Это христианский террорист»».

«Будь он мусульманином, его бы окрестили исламским террористом», — добавил турецкий лидер.

Во время выступления Эрдоган упомянул своего главного политического оппонента Кемаля Кылычдароглу и обвинил его в потакании людям, ненавидящим ислам. Оппозиция отвергает эти претензии, а ее представитель обвинил президента в попытке использовать шокирующее видео ради собственной популяризации.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сказал, что связался с властями Турции, выразив обеспокоенность из-за использования клипа в политических целях.