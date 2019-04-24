В Новой Зеландии не нашли связи между атаками в Крайстчерче и на Шри-Ланке

Накануне сообщалось, что власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии.

«Мы видели сообщения (властей Шри-Ланки — Прим. ред.) о том, что существует связь между атаками в пасхальное воскресенье (на Шри-Ланке) и терактом 15 марта в Крайстчерче. Мы понимаем, что расследование Шри-Ланки по поводу атак находится на начальной стадии. Новая Зеландия пока не видела никаких (данных — Прим. ред.) разведки, на которых могла бы основываться такая оценка», — приводит заявление Ардерн телеканал.(РИА Новости)