В Новой Зеландии не нашли связи между атаками в Крайстчерче и на Шри-Ланке

Новая Зеландия не располагает данными, указывающими на связь теракта в Крайстчерче с атаками на Шри-Ланке, сообщает телеканал 1 News со ссылкой на заявление новозеландского премьера Джасинды Ардерн.
Накануне сообщалось, что власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии.
«Мы видели сообщения (властей Шри-Ланки — Прим. ред.) о том, что существует связь между атаками в пасхальное воскресенье (на Шри-Ланке) и терактом 15 марта в Крайстчерче. Мы понимаем, что расследование Шри-Ланки по поводу атак находится на начальной стадии. Новая Зеландия пока не видела никаких (данных — Прим. ред.) разведки, на которых могла бы основываться такая оценка», — приводит заявление Ардерн телеканал.(РИА Новости)
| 2019-04-24T10:44:30+00:00 24 апреля 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss