В Новой Зеландии мужчине дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях

Окружной суд новозеландского Крайстчерча приговорил 44-летнего Филипа Арпса, обвиняемого в распространении материалов о стрельбе в мечетях города во время совершения терактов, к 21 месяцу тюремного заключения. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщила газета The New Zealand Herald.

В ходе судебного слушания Арпс признал себя виновным в распространении видеозаписи нападения на мечети в Крайстчерче, а также в том, что «добавил к ней счетчик убитых и изображение перекрестья прицела». Судья окружного суда Стивен О’Дрисколл, вынося приговор, отметил, что Арпс проявил «особую жестокость», распространив видеозапись нападения на следующий день после теракта и совершил это преступление на почве «ненависти к мусульманской общине». Он также сразу отказал в замене реального тюремного наказания условным, подчеркнув, что в данном случае риск повторного правонарушения слишком высок.

По данным полиции, Филип Арпс, живущий в Крайстчерче, 15 марта 2019 года поделился в социальных сетях видеозаписью стрельбы в мечети, совершенной Брентоном Таррантом во время нападения. На следующий день он вновь распространил эти материалы, изменив их путем добавления «счетчика убитых и изображения перекрестья прицела». Видео нападения на мечети Крайстчерча 15 марта было признано властями Новой Зеландии нежелательным, и его распространение было запрещено в тот же день.