В Новой Зеландии мужчине дали почти два года тюрьмы за публикацию видео терактов в мечетях

Окружной суд новозеландского Крайстчерча приговорил 44-летнего Филипа Арпса, обвиняемого в распространении материалов о стрельбе в мечетях города во время совершения терактов, к 21 месяцу тюремного заключения. Об этом, как передает ТАСС, во вторник сообщила газета The New Zealand Herald.

В ходе судебного слушания Арпс признал себя виновным в распространении видеозаписи нападения на мечети в Крайстчерче, а также в том, что «добавил к ней счетчик убитых и изображение перекрестья прицела». Судья окружного суда Стивен О’Дрисколл, вынося приговор, отметил, что Арпс проявил «особую жестокость», распространив видеозапись нападения на следующий день после теракта и совершил это преступление на почве «ненависти к мусульманской общине». Он также сразу отказал в замене реального тюремного наказания условным, подчеркнув, что в данном случае риск повторного правонарушения слишком высок.

По данным полиции, Филип Арпс, живущий в Крайстчерче, 15 марта 2019 года поделился в социальных сетях видеозаписью стрельбы в мечети, совершенной Брентоном Таррантом во время нападения. На следующий день он вновь распространил эти материалы, изменив их путем добавления «счетчика убитых и изображения перекрестья прицела». Видео нападения на мечети Крайстчерча 15 марта было признано властями Новой Зеландии нежелательным, и его распространение было запрещено в тот же день.

| 2019-06-18T08:42:59+00:00 18 июня 2019, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss