В Новой Зеландии министр поехала рожать на велосипеде

Беременная министр Новой Зеландии по делам женщин отправилась в роддом на велосипеде, поскольку, по ее словам, в машине просто не хватило места.

Представительница партии Зеленых Джули Джентер опубликовала в «Инстаграме» фотографии, на которых она вместе со своим партнером наслаждается велосипедной прогулкой прекрасным воскресным утром.

Не исключено, что примером для Джули послужила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ставшая уже второй в мире женщиной-руководителем страны, решившей совместить работу с материнством. Кстати, и Джули, и Джасинда рожали в общественной городской больнице Окленда.

38-летняя Джентер, которая по совместительству исполняет еще и обязанности помощника министра транспорта, известна на всю страну как страстная велосипедистка.

«Ну вот, момент настал, пожелайте мне удачи! — написала она, обращаясь к своим подписчикам. — Мы с моим партнером выбрали велосипеды, потому что в машине не было места для группы поддержки, но зато это отлично подняло мне настроение!»

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