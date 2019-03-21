В Новой Зеландии идентифицировали всех жертв стрельбы в мечетях

Глава полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что все 50 жертв стрельбы в Крайстчерче идентифицированы, сообщает радиостанция Radio News Zealand.
Ранее сообщалось об установлении личностей 21 погибшего в ходе атак. Их тела были переданы семьям.
«Процесс идентификации всех 50 жертв был завершен, и все ближайшие родственники были проинформированы», — заявил Буш.
В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.(РИА Новости)
| 2019-03-21T10:47:33+00:00 21 марта 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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