В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в Крайстчерче

Число обвинений, предъявленных за распространение видеозаписи стрельбы в марте в мечетях новозеландского Крайстчерча, достигло 35. Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, обвинения были предъявлены в период с 16 марта по 21 августа. В 24 случаях дело дошло до суда, причем в десяти из них процесс проходил в суде по делам молодежи. В девяти случаях полицейские ограничились вынесением предупреждений.

15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки 50 человек погибли, 50 были ранены. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что нападения являются террористическим актами. Нападавший — 28-летний австралиец Брентон Таррант — был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Таррант снимал нападение на мечети и транслировал его в интернете. Распространение видеозаписи нападения на мечети власти Новой Зеландии запретили еще в день теракта.

Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года. Предполагается, что судебный процесс над Таррантом может занять от 6 до 12 недель.