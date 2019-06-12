В Нотр-Даме проведут первую после пожара литургию

В парижском католическом соборе Нотр-Дам, в котором 15 апреля произошло возгорание, сильно повредившее здание, пройдет первая литургия. Об этом сообщает France 24.

Мессу проведет архиепископ Парижа Мишель Опети. Торжественное мероприятие будет проходить в боковой часовне. Количество человек, которое примет участие в литургии, было ограничено до 20 по соображениям безопасности.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире французского телеканала. По словам епархии, так в мессе сможет принять участие большинство французов.(Газета.ру)