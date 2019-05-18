В Норвегии прошли переговоры по урегулированию кризиса в Венесуэле

В Осло прошли первые переговоры по венесуэльскому конфликту при посредничестве норвежского правительства. Переговорный процесс находится на «этапе исследования», сообщил МИД Норвегии.

Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес и два советника временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщает dw.com.

От главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.