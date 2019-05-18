В Норвегии прошли переговоры по урегулированию кризиса в Венесуэле

В Осло прошли первые переговоры по венесуэльскому конфликту при посредничестве норвежского правительства. Переговорный процесс находится на «этапе исследования», сообщил МИД Норвегии.

Оппозицию Венесуэлы в Осло представлял заместитель Национальной ассамблеи Сталин Гонсалес и два советника временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, сообщает dw.com.

От главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства в Норвегию прилетел министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

 

| 2019-05-18T18:56:05+00:00 18 мая 2019, 19:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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