В Норвегии похитили супругу миллионера

Злоумышленники, которые, возможно, похитили супругу одного из самых богатых людей Норвегии Тома Хагена около 10 недель назад, запросили выкуп и выдвинули угрозы. Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание VG со ссылкой на представителей полиции.
Жена норвежского миллионера — 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген — исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания VG, теперь возможные похитители запросили выкуп в размере 9 миллионов евро в криптовалюте. «Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идет о похищении ради выкупа», — сообщает издание.
«Выдвинуто требование о выкупе. Полиция посоветовала семье не выполнять эти требования», — сообщил на пресс-конференции в среду представитель полиции Томми Брёшке, которого цитирует издание. Представитель полиции не опроверг информацию о сумме, которую требуют злоумышленники.
Сообщается, что полиция с самого начала предприняла экстренные меры для поиска женщины в обстановке строжайшей секретности, однако об обстоятельствах дела стало известно только теперь, поскольку был риск подвергнуть жизнь и здоровье женщины опасности в случае предания факта похищения огласке.