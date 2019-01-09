В Норвегии похитили супругу миллионера

Злоумышленники, которые, возможно, похитили супругу одного из самых богатых людей Норвегии Тома Хагена около 10 недель назад, запросили выкуп и выдвинули угрозы. Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание VG со ссылкой на представителей полиции.

Жена норвежского миллионера — 68-летняя Анне-Элизабет Фалкевик-Хаген — исчезла 31 октября из своего дома в Лёренскуге. По данным издания VG, теперь возможные похитители запросили выкуп в размере 9 миллионов евро в криптовалюте. «Требование о выплате суммы, равной примерно 85,9 миллиона крон, после исчезновения 68-летней женщины позволяет полиции сделать вывод о том, что речь идет о похищении ради выкупа», — сообщает издание.