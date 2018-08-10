В Норвегии наркоманам будут бесплатно выдавать героин

В Норвегии решили провести эксперимент, в ходе которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатный героин. Власти Осло надеются, что так качество их жизни улучшится. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает The Guardian.

Сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов зацепит экспериментальная программа, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.

«Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы», — сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.

В Норвегии самый высокий уровень смертности из-за передозировки в Европе. В 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).

Программы терапии героином уже испытывались в Швейцарии, Нидерландах и Дании. Они вызвали неоднозначные оценки. Однако, защитники программы настаивают, что это позволило улучшить качество жизни наркозависимых, сократить количество случаев передозировки, а также уменьшить количество преступлений. Норвегия собирается запустить свою программу героиновой терапии в 2020 году. По предварительным подсчетам, ею могут воспользоваться до 400 наркоманов.

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