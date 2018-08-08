В Нормандии из-за грозы на вокзалах застряли около 1,5 тысячи пассажиров

Около 1,5 тысячи пассажиров были заблокированы на вокзалах в Нормандии в связи с прекращением движения поездов из-за грозы, которая привела к падению деревьев на железную дорогу, сообщает телеканал BFMTV.

Накануне во многих департаментах Франции был объявлен оранжевый (предпоследний) уровень опасности.

Движение поездов было остановлено на несколько часов. Отмечается, что пассажиры вынуждены были провести ночь на вокзалах Лизье, Кана, Эврё из-за падения деревьев на платформу и последующей остановки поездов.

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