В Нижнем Новгороде убили журналиста

Журналист Денис Суворов убит в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.
«Тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено утром 24 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения убийства», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по уголовному делу создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. В настоящее время следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Погибший Денис Суворов являлся журналистом ГТРК «Нижний Новгород». На сайте телеканала сообщается, что Суворов трагически погиб. По данным ГТРК, он вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом» и был редактором интернет-портала вестинн.рф.

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| 2018-07-24T23:50:14+00:00 25 июля 2018, 06:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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