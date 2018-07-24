В Нижнем Новгороде убили журналиста

В СК добавили, что по уголовному делу создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой входят и оперативные сотрудники полиции. В настоящее время следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства преступления, а также лиц, причастных к его совершению.

Погибший Денис Суворов являлся журналистом ГТРК «Нижний Новгород». На сайте телеканала сообщается, что Суворов трагически погиб. По данным ГТРК, он вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «10 минут с Политехом» и был редактором интернет-портала вестинн.рф.