В Никарагуа во время возобновленных протестов задержаны более 100 человек

Более 100 человек задержаны в столице Никарагуа при попытке провести манифестацию, в то время как в стране с ноября запрещены уличные протесты. Главным требованием митингующих было освобождение всех заключенных за участие в акциях протеста, которые начались в апреле 2018 года, передает Associated Press.

Отмечается, что 15 марта в ответ на просьбу оппозиции отпустить заключенных власти перевели из тюрьмы под домашний арест 50 человек. Это было сделано как условие того, что оппозиция возобновит переговоры. Полиция также сообщила, что готова выпустить на свободу всех задержанных накануне, по просьбе представителя Ватикана в Никарагуа, пишет kommersant.ru.

Напомним, в Никарагуа с апреля 2018 года проходили акции протеста против увеличения суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил эту реформу, но люди не прекратили выходить на улицы. Тогда в акциях протеста погибло, как сообщили правозащитники, более 300 человек и более 700 человек было задержано. Межамериканская комиссия по правам человека призвала правительство Даниэля Ортеги дать полный список раненых и задержанных в противостоянии.