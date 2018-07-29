В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении «Боко Харам»

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» в пятницу совершили нападение на КПП на северо-востоке Нигерии, 11 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей и источник в вооруженных силах страны.

«Они пришли примерно в 18.30 (20.30 мск) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь», — заявил агентству местный житель Амаду Шериф, передают
РИА Новости.

По словам источника в вооруженных силах, боевики также захватили транспортные средства военных, среди которых были бронетранспортер и бронегрузовик.

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| 2018-07-29T22:12:01+00:00 30 июля 2018, 01:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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