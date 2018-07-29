В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении «Боко Харам»

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» в пятницу совершили нападение на КПП на северо-востоке Нигерии, 11 человек погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей и источник в вооруженных силах страны.
«Они пришли примерно в 18.30 (20.30 мск) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь», — заявил агентству местный житель Амаду Шериф, передают
РИА Новости.
По словам источника в вооруженных силах, боевики также захватили транспортные средства военных, среди которых были бронетранспортер и бронегрузовик.32 просмотров